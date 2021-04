Viih Tube Reprodução

Por TÁBATA UCHÔA

Publicado 20/04/2021 07:00

Rio - Como já aconteceu outras vezes, Viih Tube teve um papel decisivo na formação do paredão e na consequente eliminação de um participante do "BBB 21" na noite desta terça-feira. A sister mais amada da casa -- do público nem tanto! -- foi responsável pela indicação dos três emparedados: Caio, Fiuk e Gil.

fotogaleria

Líder da semana, Viih Tube teve direito a duas indicações, sendo que uma delas deveria obrigatoriamente ser um dos castigados com o Monstro. Suas escolhas foram Fiuk e Gil, já que este último recebeu o Monstro de Camilla de Lucas. Mas, assim como aconteceu da outra vez em que foi líder, houve um empate no confessionário e Viih Tube, que é "amiga" de todos, se viu em uma saia justa. Ela teve que escolher entre Caio, João Luiz, Juliette e Pocah.

Desde o início do programa, Viih chama Pocah de "mãezinha". Já o fazendeiro Caio se tornou o "paizinho" de Viih Tube apenas quando se tornou líder, na semana passada. Antes dele, Nego Di ocupava o papel de pai da youtuber. A loura, então, escolheu cometer parricídio e mandou Caio diretamente para a berlinda.

Chorando muito, ainda que sem lágrimas, Viih Tube conseguiu a proeza de ser consolada por Caio. "Menina, não quero que você chore, não. Por favor, não quero te ver chorando", disse o goiano. "Eu queria que você brigasse comigo", afirmou Viih Tube, aos prantos, inconformada por ter colocado "uma pessoa da família" no paredão.

Estratégia polêmica

O desempenho de Viih Tube no reality show tem dado o que falar. A sister nunca foi ao paredão e, até hoje, em 12 berlindas, só recebeu um voto no confessionário. Seu único voto, inclusive, foi de Arthur. O crossfiteiro foi o primeiro a perceber que Viih Tube é uma jogadora a ser temida.

A youtuber segue a risca o conselho que o apresentador Tiago Leifert dá aos brothers praticamente todos os dias: "Não vá ao paredão". Ela faz de tudo para fugir da berlinda, sempre com seu jeito meigo e um sorriso no rosto. A estratégia, no entanto, não é bem vista pelo público.

E, depois da formação deste paredão, parece que os colegas de confinamento também começaram a abrir o olho. "É bom mesmo Vitória ser líder, porque o que acontece... Vitória líder, vota no povo e o povo continua amando ela. Se fosse a gente, o povo 'estoporava' nós", disse Juliette. "É só você saber a forma que você fala com as pessoas", explicou Viih Tube.

Fiuk também já está com o pé atrás. "Ela já chegou em mim numa festa e disse que eu era uma das cinco pessoas mais sinceras que ela conhecia aqui dentro. Então fiquei com aquilo guardado, mas aí, devia ter visto outras coisas. Vacilei", disse o ator, após ser indicado ao paredão pela youtuber.

O próprio Tiago Leifert ficou chocado com a atitude de Viih e fez uma postagem no Instagram. "A incrível história da menina que teve que indicar o próprio pai ao paredão", ironizou. Será que a casa vai cair para Viih Tube? Fato é que a youtuber vai estar em maus lençóis com o público quando finalmente chegar a sua vez de disputar a permanência na casa mais vigiada do Brasil.