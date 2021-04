Por O Dia

Publicado 23/04/2021 15:02 | Atualizado 23/04/2021 15:04

Rio - Após a formação do Paredão na noite desta quinta-feira, Fiuk resolveu fazer promessas caso continue no "BBB21". O ator garantiu para Juliette que vai dar um beijo nela se permanecer no reality, além de pular nu na piscina “Eu vou dar um selinho na Juliette”, disse Fiuk. “Tu já deu, bebê. Quer dizer que tu precisa fazer uma aposta de voltar do paredão para me beijar? Eu não quero essa aposta, não”, respondeu a sister. “Estou brincando”, desconversou o filho de Fábio Jr.