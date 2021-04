Companheiro de Pocah falou sobre a parceria entre ela e Arthur Instagram/Reprodução

Por iG

Publicado 28/04/2021 17:49

Ronan Souza, noivo de Pocah, comentou a saída de Arthur do "BBB 21" na última terça-feira (27) e disse que ficou muito feliz pela parceria que ele e sua companheira tiveram durante o programa.



"Queria agradecer o Arthur por essa amizade, qu conseguiu sustentar ela (Pocah) lá dentro. E aqui fora para mim está sendo e foi muito difícil todos esses meses. Poder vê-la confortável, não tão triste e conseguindo levar o jogo, me dava força aqui fora. Ele fez grande parte do meu processo aqui fora", contou ele, que prentende encontrar Arthur. "Espero poder encontrar aqui fora e ter uma amizade. Ele é um cara super do bem."