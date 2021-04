Brothers fazem brinde de comemoração em almoço especial no "BBB21" Reprodução/Globoplay

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 12:47 | Atualizado 29/04/2021 18:25

Rio - A Rede Globo anunciou, nesta quinta-feira, um especial para mostrar o reencontro dos participantes do "BBB 21", que chega ao fim na próxima terça-feira, dia 4 de maio. O programa, intitulado "BBB Dia 101" vai ao ar na Globo no primeiro sábado após o fim do reality show, dia 8.

Pela primeira vez na história do "Big Brother Brasil", os ex-BBB’s se reencontrarão dentro da casa do programa para celebrar a 21ª temporada. Por algumas horas, eles poderão rever seus lugares prediletos, relembrar e destacar os grandes momentos do confinamento.

Tiago Leifert comandará, diretamente dos estúdios, esse encontro inédito entre os brothers e sisters da atual edição para festejar os 100 dias do programa.