Juliette BBB 21. Lara Imperiano/Divulgação Lara Imperiano/Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 11:30

Rio - Juliette Freire é finalista do ‘BBB 21’, mas está também em outro pódio. Na manhã desta segunda-feira, a paraibana chegou à marca de 23,3 milhões de seguidores, se igualando ao número de Grazi Massafera.

Com isso, Ju e Grazi dividem a segunda posição entre os participantes mais seguidos da história do ‘Big Brother Brasil’. Agora, as duas se mantém apenas atrás de Sabrina Sato. A apresentadora, no entanto, segue com larga vantagem e soma 29,6 milhões de seguidores.