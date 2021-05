Por O Dia

Publicado 03/05/2021 11:52

Rio - O Brasil tá lascado e Gil, mais uma vez, ficou indignado. Durante o ‘Bate Papo com Eliminado’, comandado por Ana Clara, o economista descobriu que Arthur havia mentido para ele e que ele tinha sido, sim, seu voto durante o ‘BBB’.

Ao rever a farsa de Arthur, Gil se chocou. “Mentira que ele fez isso comigo? Eu votei nele com as minhas lágrimas, chorando. Eu mostrei minha bunda por ele, porque ele voltou do paredão. Ele esqueceu que tinha câmera?”, indagou o economista.“Votei na ‘bença’ com o coração dilacerado, aos prantos, e podia ter colocado ele direto no paredão”, lamentou Gil, em meio a risadas.