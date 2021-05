Boninho Reprodução

Por iG

Publicado 04/05/2021 18:26 | Atualizado 04/05/2021 18:27

A grande final do "BBB 21", que acontece na noite desta terça-feira (4), contará com shows de Karol Conká, Projota, Rodolffo e Pocah, ex-participantes do reality show. Os telespectadores passaram a questionar se a presença destes artistas não seria uma forma de a Globo "limpar a imagem" deles, o que foi negado por Boninho.



"Gente, não tem acordo nenhum para o pessoal que está cantando hoje. É carinho mesmo! É respeito com estes 20 guerreiros que fizeram 100 diaz de 'Big Brother'. A gente respeita todos eles, a gente tem um carinho enorme por eles, a gente apoia eles e quer muito o bem de todos", explicou o diretor do programa.