Publicado 04/05/2021 21:46 | Atualizado 04/05/2021 21:50

Rio - Tiago Leifert postou no Instagram, na noite desta terça-feira, uma foto do pódio que será utilizado na final do "BBB 21". A produção do reality show está a todo vapor nos preparativos da final, que acontecerá ainda esta noite.

Enquanto isso, Camilla de Lucas, Fiuk e Juliette estão se arrumando no interior da casa. "Monte seu pódio. Vem aí a final", escreveu Tiago na legenda da foto. "Eu não quero assustar vocês, mas eu ouvi dois homens e uma mulher conversando lá fora", disse Fiuk para Camilla e Juliette.

Logo após o comentário de Fiuk, a produção ligou o som e deixou os brothers escutando música para evitar que eles escutem as conversas na área externa.