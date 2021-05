Zíper do macacão de Camilla de Lucas emperra minutos antes da grande final do 'BBB 21' Reprodução

Publicado 04/05/2021 21:59 | Atualizado 04/05/2021 22:04

Rio - Fiuk e Juliette já estão mais que prontos para a grande final do "BBB 21", na noite desta terça-feira. Camilla de Lucas, no entanto, teve um pequeno contratempo. Minutos antes da estreia do último programa, a influenciadora digital teve um problema com o look escolhido para a grande noite.

Camilla pediu para Juliette tirar uma foto dela antes de colocar o monitor de batimentos cardíacos. Foi então que elas perceberam que o zíper do macacão de Camilla estava emperrado. A influenciadora digital pediu, muito nervosa, para alguém da produção consertar seu modelito.

Mais cedo, Camilla já havia contado para Juliette que o zíper da roupa havia estragado um dia antes de ela ser confinada. Ela mandou o macacão para o conserto, mas não conferiu se estava tudo certo. "Produção, me ajuda pelo amor de Deus", pediu Camilla.

Pouco depois, a voz do além pediu para ela colocar a roupa na dispensa, mas a influenciadora não conseguia tirar o modelito. Pouco tempo depois, ela foi direcionada para a dispensa e sua roupa passou pelo conserto.