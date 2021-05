Lucas Penteado não se arrepende de desistir do "BBB21" Reprodução/Instagram

Publicado 05/05/2021 15:42

Rio - Lucas Penteado, ex-participante do "BBB21" que desistiu do programa na segunda semana, ganhou mais dinheiro do que Camilla de Lucas, segunda colocada do programa com o prêmio de R$ 50 mil. Segundo Leo Dias, do 'Metrópoles', em vaquinha online o ator arrecadou mais de R$ 360 mil até o momento.



Após a saída de Lucas do reality, diversos grupos se mobilizaram para arrecadar dinheiro, mas Penteado só manteve duas campanhas, cada uma com o objetivo de acumular R$ 1,5 milhão.