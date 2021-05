Segunda colocada do ’BBB 21’, Camilla de Lucas dá entrevista ao ’Mais Você’ Reprodução

Rio - Camilla de Lucas tomou café da manhã com Ana Maria Braga no 'Mais Você' desta quinta-feira. A influenciadora digital ficou com o segundo lugar no "BBB 21". Camilla contou que mesmo dois dias depois do fim do reality show, ainda não teve tempo de descansar. "Não dormi nada. É uma correria, mas a gente ama também, não quero que pare não", afirmou a influenciadora, que não esperava chegar à final.

"Eu não imaginava. Quando a gente chega na casa e senta com a galera a gente pensa que vai ser difícil chegar até a final. Mas consegui. Fugi muito do paredão e cheguei no segundo lugar. Corri muito do paredão", explicou.

Ana Maria também perguntou se Camilla já imaginava que teria tantos seguidores nas redes sociais. "Quando a gente sai é tudo muito turbulento. Eu não imaginava, já estou com mais de 10 milhões no Instagram. Fiquei muito feliz. Esse número representa pessoas que se identificaram com o que eu falei ou gostam do conteúdo que eu produzo", comemorou.

Camilla também deu dicas para quem quer seguir na carreira de influenciadora digital. "O que fez eu alcançar esse número de seguidores tão rápido foi a minha naturalidade. De certa forma, isso faz com que as pessoas se identifiquem comigo, eu sempre gostei de mostrar esse lado porque isso me aproxima do público. O segredo quando você está trabalhando com internet é você mostrar a sua verdade e não esconder quem você é. Nunca me importei com usar roupas caras ou mais bonitas sem poder. Meu cenário no início era um colchão e eu colocava um pano amarelo... E daí eu fui crescendo, melhorei, mostrei lá que aluguei um apartamento".

No "BBB 21", Camilla deu muitos conselhos para Carla Diaz e Thais, que estavam em relacionamentos complicados com Arthur e Fiuk, respectivamente. A influenciadora disse que sempre foi uma amiga muito leal. "Eu sempre admirei a minha característica de ser leal com as pessoas que eu amo, se está passando vergonha eu falo. Amizade não é só falar aquilo que a pessoa quer ouvir. Não quer dizer que o que eu vou falar é 100% certo, mas o que importa é a minha intenção, que é cuidar da pessoa", disse.

"Eu falo muito, mas eu também consigo ouvir. Lá dentro algumas pessoas me ouviram, sim. Eu sou muito observadora. Só que lá dentro a gente não tem certeza de nada, aí por isso em alguns momentos as pessoas não seguiram alguma diquinha... Mas aqui fora as minhas amigas me escutam".

Racismo

Ana Maria também exibiu o momento em que Camilla defendeu João Luiz após o episódio em que Rodolffo criticou o cabelo do professor e falou sobre as laces, as perucas que a influenciadora levou para a casa do reality show.

"Estou há um ano e três meses deixando meu cabelo crescer. Eu resolvi passar a minha transição com as tranças e as perucas. Eu gosto muito de mudar. Eu amo meu cabelo e quando quero mudar, eu vou lá e uso a minha peruca. Enquanto eu não acabo a minha transição, eu vou abusando de vários cabelos", explicou Camilla.

"Um dia estou com cabelo ondulado, no outro estou com ele liso, loura, ruiva. A mulher é livre para usar o cabelo que ela quiser. A minha fala com o Rodolffo, eu não estava dizendo que todas as mulheres devem usar cabelo crespo, estou dizendo que as pessoas têm que respeitar as escolhas. Em breve, eu vou aparecer aí com meu black lindo e maravilhoso".

Arrependimentos

Em sua trajetória no programa, Camilla não tem arrependimentos. "Não. Eu acho que eu fiz tudo que eu tinha que fazer, saí de lá muito feliz. Óbvio que eu queria ganhar. Mas eu tambék queria que as pessoas me conhecessem além da internet. Eu sempre tive um lado muito engraçado, mas lá a minha energia baixou um pouco. Eu comecei a sair da minha zona de conforto, tive que lidar com vários conflitos. Poucos foram os momentos em que me senti à vontade para brincar. Houve muitos dias em que eu fiquei muito triste. Foram muitas brigas, além do que eu imaginei. Quando você está fora, você não imagina o caos que é lá dentro. Eu saio em paz. O que me deixa em paz é que o meu caráter não pode ser questionado. Quando eu vi que isso aqui fora estava ok, eu já fiquei feliz".

Casamento

Ana Maria mostrou um vídeo do namorado de Camilla, que se disse orgulhoso dela. A apresentadora, então, aproveitou para perguntar se vai rolar casamento. "Vai sair, pelo menos eu estou orando. Pelo amor de Deus", brincou a influenciadora digital.