Tadeu Schmidt é desrespeitado pelos participantes do ’BBB 22’Reprodução Internet

Publicado 01/02/2022 09:15

Rio - O jogo da discórdia desta segunda-feira foi cheio de tensão e sobrou até para o apresentador, Tadeu Schmidt. O público ficou revoltado com a forma desrespeitosa com que os participantes Tiago Abravanel, Douglas Silva e Vinicius falaram com o jornalista.

O neto de Silvio Santos, que preza as boas relações entre os participantes, não gostou de um comentário feito pelo apresentador. "Acima de tudo, aqui é um jogo", disse Tadeu, após Tiago dar uma sabonetada e evitar comprometimento na dinâmica. "Sim. Continuo não dizendo o contrário. Acho que é um jogo a partir das relações", rebateu o neto de Silvio, visivelmente irritado.

Douglas Silva foi irônico e, após fazer sua explanação, ficou perguntando ao apresentador de precisava falar mais alguma coisa. Os internautas notaram um tom de grosseria na pergunta. Já Vinicius deu uma "patada em Tadeu quando tentou justificar seu voto em uma pessoa. "Não ia botar você aqui", iniciou. "Mas vai botar, né?", disse Tadeu. "Obviamente, eu estou com ele na mão", rebateu Vinicius.

Nas redes sociais, o público ficou incomodado com a falta de educação dos participantes. Não é de hoje que os brothers têm comportamentos inadequados, como ficar conversando enquanto Tadeu está explicando as dinâmicas. Mas, durante o jogo desta segunda-feira, tudo passou dos limites e o comportamento beirou a falta de respeito.

"Eu odeio demais como os participantes do programa desrespeitam o Tadeu. Não gosto disso não", disse uma pessoa na web. "Estou achando alguns bem desrespeitosos com o Tadeu. Falam, falam de relacionamentos humanos, mas na hora de entregar...", reclamou a ex-BBB Ana Paula Renault. "Eles são MUITO mal educados com o Tadeu! Horrível”, postou uma pessoa no Twitter. “Coitado do Tadeu, cara. Ele é fofo, merecia um elenco mais educado”, lamentou outro internauta.