Vyni leva advertência após tentar filmar pênis de EliezerReprodução

Publicado 09/03/2022 01:22 | Atualizado 09/03/2022 01:22

Rio - Vyni levou uma advertência da produção do "BBB 22", na tarde desta terça-feira, depois de tentar filmar o pênis de Eliezer com o celular disponível para os brothers. Eliezer estava deitado na sala e Vyni se aproximou dele com o celular e a câmera ligada. Era possível ver que o brother aproximava a câmera do pênis de Eli no telão do cômodo.

"O que você vai fazer, Vyni?", perguntou Eli, colocando as mãos na frente do órgão genital. "Tira a mão, tira a mão", pediu Vyni. "Já fiz isso com Gustavo", completou o bacharel em Direito. "Não", disse Eliezer. "Olha pra cá! Tira a mão. Sai", insistiu Vyni, dando um tapa na mão de Eli. "Não", disse Eli novamente. "Tirei uma foto do Pão de Açúcar", afirmou Vyni.

Logo em seguida, o sinal de alerta soou no casa do "BBB". "Vinicius, atenção", disse a mensagem. Paulo André, que veio da área externa da casa, perguntou o motivo da advertência. "Sei lá", respondeu Vyni. "Detalhes obscenos, talvez", afirmou o atleta.