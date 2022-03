Jade Picon é a sétima eliminada do ’BBB 22’ - Reprodução

Publicado 09/03/2022 07:41

Rio - Um fato sobre o paredão chamou atenção dos telespectadores e internautas nas redes sociais. Em sete paredões realizados no "BBB 22" até agora, cinco eliminados sentaram ao lado de Eslovênia no sofá da sala. A última pessoa "impactada" por ter sentado ao lado da sister foi Jade Picon, que deixou o reality show com 84,93% dos votos em um paredão contra Arthur Aguiar e Jessilane Alves nesta terça-feira.

Mas, antes disso, Eslô também sentou perto de Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves e Larissa. Os internautas fizeram algumas piadas sobre a "maldição" de sentar perto de Eslô e até o jogador Neymar entrou na onda. "Se eu estivesse no paredão, sentaria bem longe", disse o craque. "Eslovênia sentou ao lado de Jade. Já sabemos quem sai neste paredão, não é mesmo?", disse outra pessoa. "Eslovênia é claramente o espírito obsessor do paredão", brincou uma terceira pessoa.