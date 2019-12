Mangueira inicia ensaio de rua para Carnaval 2020 nesta quinta-feira

Rio - A Mangueira inicia nesta quinta-feira (12) os seus ensaios de rua visando os preparativos para o desfile do carnaval de 2020, quando a escola apresentará o enredo “A verdade vos fará livre”, de autoria do carnavalesco Leandro Vieira.

Depois de afinar o canto em encontros na quadra, desde a escolha do samba em outubro, a Verde e Rosa seguirá o planejamento de observar e trabalhar vários quesitos nos importantes ensaios de rua. Os encontros acontecerão às quintas-feiras (a partir das 20h), na Avenida Estação Primeira de Mangueira, perto da saída da estação Maracanã do metrô e da Quinta da Boa Vista.



O espaço é aberto para o público em geral assistir e uma excelente oportunidade de sentir de perto a bateria “Tem que respeitar meu tamborim”, comandada pelo Mestre Wesley Assumpção, por exemplo. O ensaio acaba sendo um grande encontro de mangueirenses, ao entorno da pista de ensaio, com direito a barraquinhas variadas.



A porta-bandeira Squel Jorgea, destaca que os ensaios de rua são ótimos para trabalhar a resistência e ajustar os tempos de apresentação do quesito para o desfile. “É na rua que começamos a avaliar se o tempo está dentro do esperado, junto com com o andamento da bateria. Além do contato com a comunidade, que é fundamental para nos dar apoio, carinho e incentivo nessa caminhada até o grande dia”, finaliza Squel