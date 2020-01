Leitor de O Dia vota na escolha da Rainha do Carnaval 2020

A Cidade Maravilhosa conhecerá a Família Real do Carnaval 2020, no dia 12 de janeiro, em uma grande festa em Copacabana. Os leitores de O Dia são privilegiados e podem votar no concurso. Amanda de Almeida, Ariane Regina, Camila Silva, Cinthia Aparecida, Deisiane Conceição e Viviane Silveira estão na grande final.



Os preferidos na votação popular levarão vantagem na final: quem vencer entre os homens e as mulheres ganhará três pontos; os segundos colocados terão dois; e os terceiros, um. A premiação é boa: o Rei Momo e a Rainha do Carnaval ganharão R$ 30 mil. Já a primeira e a segunda colocadas como Princesa levarão R$ 22.500. O vice-Rei ficará com R$ 3.500.









SERVIÇO



Final do Concurso do Rei Momo do Carnaval 2020



Quando: domingo, dia 12 de janeiro



Onde: Praia de Copacabana



Atração: Bloco da Favorita



Entrada Franca