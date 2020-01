Blocos carnavalescos tomam as ruas do Centro no primeiro domingo de 2020

Rio - O primeiro domingo de 2020 é de muita folia no Rio de Janeiro. Mais de 20 blocos carnavalescos tomar as ruas e praças do Centro para a abertura não oficial do carnaval carioca. Segundo a RioTur, a abertura do carnaval ocorrerá no próximo domingo, dia 12, no palco montado na Praia de Copacabana para o Réveillon. A concentração dos foliões aconteceu na Praça XV, no Centro. O primeiro bloco a desfilar foi o Vem Cá Minha Flor, que começou às 7h30 no Buraco do Lume.