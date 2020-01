Rio - Viviane Araújo está namorando e muito feliz! O eleito pela Rainha de Bateria do Salgueiro é o empresário Guilherme Militão, com quem ela passou o Réveillon. No sábado, Vivi foi com o rapaz ao ensaio da escola, onde se declarou para o bonitão no Instagram. "I love you (Eu amo você)", escreveu.