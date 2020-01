Mestre Nilo Sérgio é homenageado pela Portela ao completar 15 anos no comando da Tabajara

Rio - O mestre de bateria da Portela, Nilo Sérgio, foi homenageado pela diretoria da agremiação, no último sábado, durante a Feijoada da Família Portelense. Completando 15 anos no comando da Tabajara do Samba, ele foi saudado pelo presidente Luis Carlos Magalhães, que, diante dos ritmistas e do público que lotou a quadra, destacou a simplicidade e o talento do mestre.



"Nilo Sérgio merece todas as homenagens, porque é um portelense apaixonado e comprometido com nossa escola. É também uma pessoa simples e muito querida por todos! Por isso, temos a certeza de que a Tabajara, que sempre foi e sempre será um grande orgulho para todos nós, está em excelente mãos", elogiou Luis Carlos.

Nilo Sérgio recebe chapéu personalizado das mãos de Maria Rita - Divulgação



Após conter as lágrimas, Nilo ainda arriscou passos de valsa com a rainha Bianca Monteiro no palco, para delírio da multidão. Em recente entrevista ao site Carnavalesco, ele revelou que pretende celebrar os 15 anos como mestre dançando com Bianca durante o desfile da Portela. Em seguida, o presidente pediu que a cantora Maria Rita, uma das atrações principais da festa, entregasse uma placa e um chapéu personalizado para Nilo Sérgio, que foi às lágrimas lágrimas com a surpresa. "A Portela é a minha vida. Nem sei como agradecer todo o carinho que recebo da comunidade e da diretoria. Nunca esqueço como foi difícil o meu início à frente da bateria, mas isso só me dá forças para continuar e fazer sempre o melhor. O resultado está aí: 15 anos com a Tabajara. É muita emoção", disse Nilo, que é o segundo mestre a ficar mais tempo no comando da bateria da Azul e Branco. O recordista é o lendário Betinho, que ocupou o posto durante 30 anos.Após conter as lágrimas, Nilo ainda arriscou passos de valsa com a rainha Bianca Monteiro no palco, para delírio da multidão. Em recente entrevista ao site Carnavalesco, ele revelou que pretende celebrar os 15 anos como mestre dançando com Bianca durante o desfile da Portela.