Rio - Glamour Garcia e Pedro Carvalho, que viveram um par romântico em "A Dona do Pedaço", vão desfilar na Acadêmicos do Grande Rio no Carnaval deste ano.

"Família Grande Rio, estou chegando no pedaço. Carnaval de amor, paz e fé", escreveu Glamour ao postar uma foto em que aparece ao lado de Pedro Carvalho, Paloma Bernardi e David Brazil.

Este ano, a Grande Rio terá o enredo "Tata Londirá: o Canto do Caboclo no Quilombo de Caxias", uma homenagem ao pai de santo Joãozinho da Gomeia.