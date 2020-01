Ensaio da Portela terá a presença da Vila Isabel nesta sexta-feira

Rio - A Portela vai receber a visita da Unidos de Vila Isabel, nesta sexta-feira, a partir das 20h. Sob o comando do intérprete Gilsinho e da bateria Tabajara do Samba, a anfitriã fará um grande show com passistas, baianas, casal de mestre-sala e porta-bandeira e a rainha Bianca Monteiro. Tudo isso ao som de sambas antológicos e do hino de 2020, "Guajupiá, Terra Sem Males".



Em seguida, o 'Sextou Portela' terá a honra de receber os integrantes da escola de Martinho, de Luiz Carlos da Vila e tantos bambas. No repertório, clássicos como "Pra Tudo Se Acabar na Quarta-feira" (1984), "Kizomba, Festa da Raça" (1988) e "Soy Louco Por Ti, América: a Vila Canta a Latinidade" (2006) e muitos outros. O samba do próximo desfile, sobre os 60 anos de Brasília, completa o roteiro.



A abertura da noite será com o grupo Samba dos Crias. O ingresso custa R$ 15 (entrada franca até as 23h). A quadra da Portela fica na Rua Clara Nunes 81, em Madureira. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3217-0983.

Serviço:

Sextou Portela. Atrações: Ensaio-show com elenco da Portela e participação da Vila Isabel. Abertura com grupo Samba dos Crias. Data: Sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2020. Horário: A partir das 20h. Local: Quadra da Portela. Endereço: Rua Clara Nunes 81, Madureira