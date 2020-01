Abertura do Carnaval acontece neste domingo

A segunda semana do ano ainda nem terminou, mas os blocos de Carnaval já estão pedindo passagem. Neste domingo, cinco blocos movimentam as ruas da cidade.

De acordo com a Riotur, a expectativa é de que o Carnaval seja capaz de injetar cerca de R$ 4 bilhões na economia do município. Estima-se também que a cidade receba 1,9 milhão de turistas. Atualmente, a ocupação da rede hoteleira está em 68%, a maior dos últimos quatro anos nesse período. A previsão, contudo, é chegar aos 100% de ocupação na época da festança.

A abertura do Carnaval fica por conta do popular Bloco da Favorita, que desfila em Copacabana e deve atrair cerca de 700 mil pessoas para a orla. Por lá, também será feita eleição final do Rei Momo e da Rainha do Carnaval carioca. O Bloco da Favorita terá como palco o mesmo lugar do show para a virada do ano. A folia está confirmada, apesar de contrariar a Sociedade Amigos de Copacabana.

Um pedido do Ministério Público do Rio (MPRJ) contra a apresentação do Bloco da Favorita no domingo na Praia da Copacabana foi negado ontem pela Justiça.

O juiz Marcelo Martins Evaristo da Silva, da 9ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio, alegou que não caberia ao Poder Judiciário autorizar o bloco, competência da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. O magistrado também citou a liberdade de reunião e manifestação cultural em sua decisão.

O evento acontece de 13h às 18h. Haverá também desfile do bloco Deu Liga na Rua (meio-dia), no Centro; e ensaio dos blocos Fica Comigo e Bloco da Anitta, na Gávea (16h), além do ensaio do Tambores de Olokum, no Aterro (16h).