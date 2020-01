É (quase) Carnaval! Dicas de fantasias para combinar com seu par

Rio - Falta um mês para o carnaval dar o pontapé inicial e essa festa linda começar, para os casais que vão cair na gandaia juntos, pensar em fantasias que se complementem é uma ótima pedida, pois além de garantir boas fotos já demonstra para os outros que vocês estão acompanhados.



"Para encontrar a fantasia perfeita a dica é se inspirar em filmes, séries, desenhos e na cultura em geral, o importante é que a opção escolhida esteja de acordo com a personalidade do casal", aponta Luiza e Mateus, do blog Casal Mil.



Ainda de acordo com eles, é importante escolher as que mais gostar, improvisando e usando a criatividade.

Confira algumas das fantasias que o Casal Mil preparou para curtir a festa de carnaval: