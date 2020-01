Afroreggae e Empolga às 9 se apresentam no Rio Scenarium

Rio - Carnaval é sinônimo de alegria, batucada e muita energia. E, pensando nisso, o Rio Scenarium anunciou que terá eventos todos os domingos, até o fim do ano, para celebrar a data. Nesse mês de janeiro, haverá apresentações do Afroreggae e Empolga às 9. O bloco Turbilhão Carioca se apresentou na casa no último fim de semana.

“Sim, serão todos os domingos do ano; ao todo 59 bailes de carnaval. O carioca está carente de uma programação de qualidade, com segurança e conforto, nas tardes de domingo. Precisamos enaltecer a cultura da nossa festa, do maior espetáculo da Terra e festejá-la o ano todo”, diz Charles Santos, produtor cultural do Rio Scenarium.



Entre as atrações escolhidas para comandar a folia de janeiro, os blocos Afroreggae e Turbilhão Carioca alternam os domingos. Nas pickups, Marcello Sabre, DJ residente do evento; além de show de passistas, que animam o salão.



“São muitos anos de paixão pela cidade maravilhosa e pelo carnaval. Montamos uma programação especial com várias atrações que representam a diversidade da nossa cultura brasileira. Vamos celebrar o espetáculo mais bonito da Terra em grande estilo e contamos com todos os nossos amigos clientes”, convida Plínio Froes, um dos sócios da casa.

PROGRAMAÇÃO

Dia 19/01

18h00 – DJ Marcello Sabre

19h – Bloco Afroreggae

20h30 - Dj Marcello Sabre

21h – Pocket show com passista

23h – DJ Marcello Sabre







Dia 26/01

18h00 – DJ Marcello Sabre

19h – Bloco Turbilhão Carioca

20h30 - Dj Marcello Sabre

21h – Pocket show com passista

23h – DJ Marcello Sabre

SERVIÇO



Rio Scenarium – Rua do Lavradio 20 - Centro. Data: todos os domingos, às 18h. Valor do Ingresso: R$35 (na hora) | Lista Amiga no facebook: R$20 até 21h (nomes publicados no evento até às 17h). Local de venda: Bilheteria do Rio Scenarium ou pelo site ingresso rápido. Classificação: 18 anos (menores de idade tem entrada permitida acompanhado dos pais). Informações: (21) 3147-9000. Capacidade: 1200 pessoas.