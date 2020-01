Lázaro Ramos recusa convite para desfilar como Jesus na Mangueira

Rio - O ator Lázaro Ramos usou seu Instagram na noite desta terça-feira, 14, para falar sobre o convite que recebeu para representar Jesus Cristo no desfile da Mangueira no carnaval do Rio de Janeiro em 2020.

O ator recebeu o convite há cerca de uma semana, e se encontrou com o carnavalesco Leandro Vieira. "Escutei da rainha maior Alcione um samba cantado ao telefone e me arrepiei", conta."Ao me pensar como um dos Jesus, imediatamente comecei a refletir sobre qual o sentido da mensagem de Cristo para mim e, inevitavelmente, o amor vinha como protagonista. [...] Pensar na possibilidade do mensageiro do amor vir na forma múltipla ganhou um sentido para mim", continuou Lázaro Ramos.O ator ainda falou sobre as reações após as primeiras notícias de que tinha sido convidado pela Mangueira: "Pedidos na internet para que eu aceitasse, parabenização de amigos, família excitada e alguns poucos questionando. Foi uma onda de amor gigante".Porém, Lázaro Ramos afirmou que não poderá estar presente: "A vida do artista é trabalhar em momentos em que a maioria das pessoas estão se divertindo. E esse é o meu trabalho, estarei trabalhando enquanto o público estará em folia"."Obrigado, Estação Primeira de Mangueira, todo meu respeito, gratidão e torcida estão com vocês", concluiu.