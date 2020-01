Rio - Com um shortinho bem curtinho, Paolla Oliveira se acabou de sambar e atraiu olhares no ensaio da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, em Duque de Caxias, na Zona Norte do Rio, na noite desta terça-feira. A atriz é rainha de bateria da agremiação. Paolla volta ao posto após cerca de 10 anos. Ela já havia ficado à frente dos ritmistas da escola em 2009 e 2010.