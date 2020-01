Antonia Fontenelle se despede do Carnaval e dispara: 'estou velha'

Rio - Presente no Carnaval desde 1997, o ano de 2020 será de despedida da folia para a apresentadora Antônia Fontenelle. A loira esteve na noite de ontem (14) no ensaio técnico da escola de samba Grande Rio e, na ocasião, falou com a coluna do jornalista Leo Dias, do UOL, sobre estar se despedindo do Carnaval.

“Esse ano vai ser minha despedida da Sapucaí. Estou velha. Tenho que saber a hora de parar. E nem adianta me espereram na ala das baianas, pois tenho labirintite e não posso ficar rodando”, disse Fontenelle em tom de brincadeira.