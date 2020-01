Musa da Paraíso do Tuiuti volta a desfilar após ser mãe

Nos bastidores, ela é conhecida como a melhor passista do Carnaval. Mayara Lima tem apenas 22 anos, mas já viajou para países como França, Suécia e Finlândia só para ensinar samba no pé aos estrangeiros.

A morena, cria da Cidade de Deus, volta este ano para a folia, após um período sabático, como musa da Paraíso do Tuiuti. Nesse tempo, ela se dedicou ao filho Arthur, de 1 ano. "Quando descobri que estava grávida, foi inesperado. Mas decidi largar tudo para me dedicar ao meu filho. Só sambei até os três meses de gestação. No ano passado eu fui para a Sapucaí só para assistir e deu um aperto no coração de não desfilar", conta Mayara, que até o marido conheceu na Tuiuti, onde ele trabalha.

E para seu retorno na Marquês de Sapucaí, a musa fez dieta e aulas de crossfit. "Não vejo a hora de chegar o desfile. Dá um frio na barriga e a lágrima cai ao entrar na Avenida, é inevitável. Sambar é o meu dom", destaca ela. "A Tuiuti tem enorme potencial para ser campeã", torce.

Na segunda-feira, Mayara será apresentada oficialmente à escola, em evento gratuito que homenageará São Sebastião, padroeiro e enredo da Tuitui. A festa começa às 14h, na quadra, localizada no Campo de São Cristóvão, 33.