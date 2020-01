Tuiuti realiza missa e roda de samba no dia de São Sebastião

Rio - O feriado do padroeiro da cidade do Rio de Janeiro será pra lá de especial na quadra do Paraíso do Tuiuti, em São Cristóvão, na Zona Norte, nesta segunda-feira (20). A partir das 14h, o espaço receberá uma missa para celebrar São Sebastião, que também é padroeiro da azul e amarelo. Logo após, será servido o tradicional cozido do santo. Tudo de graça!



A tarde ainda vai ser animada com apresentações de diversos grupos de samba. Entre eles, Chacal do Sax, Art Junior, Luiz Camilo, Grupo RDP, e DJ Pescoço. Durante o evento, o Tuiuti apresenta oficialmente todo o corpo de musas do desfile do Carnaval 2020. São elas: Mylla Ribeiro, Renata Vargas, Mari Mola, Mayara Lima e Fernanda Florentino.



Inscrições de comunidade

A partir das 15h, os interessados em desfilar nas alas de comunidade poderão realizar inscrição. Basta levar documentos básicos, como RG, CPF, comprovante de residência e uma foto 3×4. A taxa da matrícula será de R$ 80 (com direito a camisa do enredo).



Às 20h, o Tuiuti realiza normalmente o tradicional ensaio de rua com concentração em frente ao Colégio Pedro II.



Neste Carnaval, o Paraíso do Tuiuti será a quarta escola a desfilar no domingo (23 de fevereiro). Mesma posição de desfile que garantiu o vice-campeonato para a agremiação em 2018. O enredo da agremiação é “O Santo e o Rei: Encantarias de Sebastião”, do carnavalesco João Vitor Araújo.

