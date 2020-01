Evelyn Bastos será a rainha do camarote de 'O DIA'

Rainha de bateria da Mangueira, Evelyn Bastos, de 26 anos, acaba de ganhar mais um posto neste Carnaval: será a rainha do camarote 'O DIA na Folia', que, junto com a Moda Favela, promete encantar os foliões na Sapucaí. O espaço, com 1.359 metros quadrados e decoração bem brasileira, contará com apresentações de ritmistas da Verde e Rosa para animar os foliões, e também com rodas de samba.

Evelyn abre o sorriso ao falar da união de dois grandes ícones populares: o jornal O DIA e a Mangueira. "É um lugar do povo, para receber quem gosta da folia. Acredito que vai ser uma parceria que vai dar muito certo, um camarote com nome bem forte, que representa as nossas raízes, representa a nossa gente, a verdadeira raiz da festa, do Carnaval", diz a rainha.

Apesar da estrutura, do conforto e da decoração luxuosa, os preços serão bastante acessíveis para quem quiser curtir o camarote de O DIA na Sapucaí: a partir de R$ 600 (desfiles da Série A) e de R$ 1.200 (Grupo Especial). Os valores chegam a ser 55% mais baixos que os cobrados, em média, nos demais camarotes. Os ingressos serão disponibilizados, em breve, no site Guichê Web (guicheweb.com.br).

Um dos diferenciais, segundo o coordenador de Projetos e Marketing de O DIA, Fernando Salvador, será a valorização das escolas. "Nos últimos anos, os camarotes começaram a contratar atrações tão grandes que os visitantes deixaram de assistir aos desfiles. Nossa ideia é justamente fazer com que as pessoas voltem a acompanhar as agremiações na avenida. Por isso, nossa única atração serão os shows de samba", reforça.

A Moda Favela tem um centro de produção na Quadra da Verde e Rosa, assim como utiliza a mão de obra de costureiras da própria comunidade.