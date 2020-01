Mylla Ribeiro brilha em ensaio

Mylla Ribeiro é uma das mais famosas musas do Carnaval Carioca. Beleza, carisma e ousadia são marcas registradas da personal trainer que treina o ano todo e faz uma rígida dieta para chegar perfeita no Carnaval: "Eu perdi mais de dez quilos. Estou mais seca e definida. Não vou negar que estou me amando e em paz com meu espelho. Eu fiz um acompanhamento nutricional, segui tudo que me passaram. Sempre aconselho as pessoas a procurarem por profissionais. Estar bonita é ótimo, mas a saúde deve vir em primeiro lugar", revela a beldade, que também é rainha de bateria da escola de samba União Cruzmaltina.