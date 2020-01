Completando 50 anos, Velha Guarda da Portela se apresenta no Sesc Ginástico

Rio - Fundada em 1970 por Paulinho da Viola, a Velha Guarda da Portela completa este ano meio século de história. Entre as primeiras celebrações de 2020 está o show que o grupo faz no Sesc Ginástico, no Centro do Rio, na terça-feira (28). Sobem ao palco, Áurea Maria, Surica, Neide Santana, Jane Carla, Monarco, Davi do Pandeiro, Guaracy 7 Cordas, Serginho Procópio, Marquinhos, Timbira e Dinho. Os ingressos custam entre R$ 7,50 (associados Sesc) e R$ 30.



Considerada um dos pilares da cultura do samba da mais pura linhagem, a Velha Guarda da Portela é responsável por um precioso roteiro de músicas dos compositores mais tradicionais da escola. Já integraram o grupo nomes como Manacéa, Argemiro, Casquinha, Tia Doca, Jair do Cavaco, Mijinha, entre outros bambas. Grandes estrelas da MPB contemporânea também já abraçaram a Velha Guarda em parcerias musicais, como Zeca Pagodinho, Marisa Monte, Diogo Nogueira, Beth Carvalho e Teresa Cristina.



Fonte de inspiração para livros e filmes, o grupo, nesses 50 anos, chegou inclusive a representar o samba brasileiro em eventos no exterior. Entre eles a Europalia, bienal de artes da Bélgica que homenageou o Brasil em 2011. Além de apresentar clássicos do gênero, o grupo promete para o show do Sesc Ginástico seguir firme no seu propósito de meio século: não deixar morrer os sambas despretensiosos e tradicionais, que não tem apelo comercial, mas são a verdadeira essência do samba brasileiro”, afirma Serginho Procópio.



MAIS SAMBA EM FEVEREIRO

A Velha Guarda do Império Serrano também se apresentará no palco do Sesc Ginástico. Será dia 11 de fevereiro, às 19h. Unida há 19 anos - com algumas alterações na sua formação de base – a verde e branco de Madureira vem defendendo brilhantemente a bandeira do samba da escola por onde quer que passe.







SERVIÇO



Show da Velha Guarda da Portela. Sesc Ginástico: Av. Graça Aranha, 187 – Centro – Rio de Janeiro.

Dia 28/01/2020 – 19h. Ingressos: R$30, R$15 (meia entrada) e R$7,50 (Cartão Sesc)*. Classificação: livre. Capacidade: 500 lugares. Telefone:(21) 2279-4027.



*Doação de 1 quilo de alimento não perecível garante desconto de 50% de desconto sobre a tarifa correspondente