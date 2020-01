Musa da Mocidade é a sensação da escola

Uma morena tem chamado atenção na quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel, trata-se da musa Mayara do Nascimento. Dona de curvas perfeitas, muito samba no pé e carisma, Mayara é a sensação do momento. Pedidos de fotos com a musa são cada vez mais constante e em todas as apresentação a morena é aplaudida pela comunidade. Mayara também não deixa de ousar nos looks.