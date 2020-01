Paradinhas do samba! BRT é opção de transporte para passageiros que querem curtir carnaval carioca

Rio - Ao longo dos seus 39 quilômetros de extensão, o corredor Transcarioca do BRT homenageia um ritmo que faz parte da identidade cultural do carioca e da cidade do Rio de Janeiro: o samba. Terminais e estações do apelidado “Corredor do Samba” levam o nome de bambas e são paradas obrigatórias para quem quer curtir ensaios e desfiles de escola de samba, feijoadas e pular nos blocos de rua no carnaval e nos dias que antecedem a folia.



O transporte público é a melhor opção para curtir o carnaval com mais segurança e chegar com rapidez à festa. Quem quiser aproveitar a programação carnavalesca (blocos de rua, ensaios e feijoadas em escolas de samba) nas zonas Norte e Oeste pode usar o BRT e desembarcar nos terminais Paulo da Portela (Madureira) e Aroldo Melodia (Fundão), além das Estações Manaceia, Tanque, Campinho, Cardoso de Moraes e Olaria.



O público que prefere aproveitar a folia nos tradicionais blocos de rua em outras partes da cidade também pode usar o BRT. No corredor Transoeste, chegando ao Terminal Jardim Oceânico, os passageiros podem pegar o metrô para brincar nos blocos da Zona Sul, Tijuca e Centro e assistir às escolas de samba, no Sambódromo. No outro extremo do corredor, os foliões chegam a Acadêmicos de Santa Cruz.





Confira as paradinhas do samba e programe-se:





Renascer de Jacarepaguá - Av. Nelson Cardoso 82, Jacarepaguá



Ensaios: Todas as terças-feiras, na quadra, a partir das 20h

Onde desembarcar: Estação Tanque

Como chegar: pegar articulados das linhas 46 - Penha x Alvorada Expresso (até as 23h); 40 – Jardim Oceânico x Madureira Expresso (até meia-noite); 35 - Alvorada x Madureira Parador (até as 23h); e 38 – Fundão x Alvorada Parador (das 21h45 às 3h45)







Desfiles das escolas na Intendente Magalhães



Dias: série B (terça, 25/02), Grupo Especial da Intendente (segunda, 24/02) e Grupo de Acesso da Intendente (domingo, 23/02)



Onde desembarcar: Estação Campinho



Como chegar: linhas 46 - Penha x Alvorada Expresso (até as 23h); 35 - Alvorada x Madureira Parador (até as 23h); e 38 – Fundão x Alvorada Parador (das 21h45 às 3h45)











Portela - Rua Clara Nunes 81, Oswaldo Cruz

Ensaios: Na quadra, às quartas-feiras (aberto para a comunidade), a partir das 20h. Às sextas-feiras, a partir das 22h



Onde desembarcar: Estações Mercadão, Manaceia ou Terminal Paulo da Portela. Como chegar: linhas que te deixam o passageiro próximo à quadra da escola: 46 – Penha x Alvorada Expresso (até as 23h) – para na Manaceia e no Mercadão; 40 – Jardim Oceânico x Madureira Expresso (até meia-noite) - para em Paulo da Portela; 35 - Alvorada x Madureira Parador (até as 23h) – para em Paulo da Portela; 30 -Alvorada x Galeão Semidireto (funciona 24 horas) – para na Manaceia; e 38 – Fundão x Alvorada Parador (das 21h45 às 3h45)







Império Serrano - Av. Ministro Edgard Romero 114, Madureira



Ensaios: Às quintas-feiras, a partir das 19h, em frente à quadra (até 20/02)



Onde desembarcar: Estação Mercadão



Como chegar: linhas 46 - Penha x Alvorada Expresso (até as 23h); 38 – Fundão x Alvorada Parador (das 21h45 às 3h45); e 42 - Fundão x Divina Providência Parador (das 4h às 22h)











Bloco Cacique de Ramos - Rua Uranos, 1326



Roda de samba: Todos os domingos, a partir das 17h

Feijoada: terceiro domingo do mês, a partir das 13h



Onde desembarcar: Estação Olaria/Cacique de Ramos



Como chegar: linhas 46 - Penha x Alvorada Expresso (até as 23h), com baldeação na estação Penha com a linha 42 - Fundão x Divina Providência Parador (até às 22h); e 38 – Fundão x Alvorada Parador (das 21h45 às 3h45)







Imperatriz Leopoldinense - Rua Professor Lacé 235, Ramos



Ensaios: às quintas, das 20h às 22h, e aos domingos, a partir das 20h, na quadra



Onde desembarcar: Estação Cardoso de Moraes



Como chegar: linhas 46 - Penha x Alvorada Expresso (até as 23h), com baldeação na estação Penha com a linha 42 - Fundão x Divina Providência Parador (até às 22h); e 38 – Fundão x Alvorada Parador (das 21h45 às 3h45)











União da Ilha - Estrada do Galeão 322 – Cacuia, Ilha do Governador



Ensaios: dias 29/01, 02/02 e 12/02, próximo à quadra da escola, a partir das 20h.



Onde desembarcar: Terminal Aroldo Melodia (Fundão)



Como chegar: linhas: 46 - Penha x Alvorada Expresso (até as 23h), com baldeação na estação Penha com a linha 42 - Fundão x Divina Providência Parador (até 22h), 30 – Alvorada x Galeão Semidireto (funciona 24 horas) ou, das 21h45 às 3h45, 38 – Fundão x Alvorada Parador. Em seguida, descer no Terminal Fundão (Aroldo Melodia) e pegar a linha alimentadora 910.