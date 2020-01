Principais blocos de rua confirmam calendário de desfiles no Carnaval 2020

A programação acontecerá do dia 9 e vai até 25 de fevereiro. Vale destacar a presença de alguns blocos célebres que farão apresentações em lonas culturais, palcos, praças e parques da cidade, como: Cordão do Bola Preta, o mais tradicional e antigo do mundo está agendado para diversos locais da cidade (niterói) em vários dias, tanto antes quanto durante a festa popular com o lema: “Paz, amor e folia” o público já tem uma ideia do que esperar. A Sinfônica Ambulante promete agitar no pré carnaval e nos dias de folia, com criatividade e irreverência, em um repertório que vai de grandes sucessos do rock n roll ao forró. Os foliões também vão aproveitar o bloco Céu na Terra, com as populares marchinhas, sambas, maxixes, jongo e maracatu, além dos já conhecidos, bonecos gigantes. O encontro está marcado nos dias 23 de fevereiro no Horto do Fonseca às 17h e 25 de fevereiro às 11h no Palco Campo de São Bento. Por fim, mas não menos importante, é o bloco Mulheres de Chico; o primeiro feminino e temático do Brasil.



18h30 - Mônica Mac e Samba no Prato - Participação de Eliane Carneval

* Estagiários sob orientação de Gustavo Ribeiro 17h - Show de Carnaval Trupifolia com a TRUPICADA Banda de Música Infantil Terça – 25/02 18h30 - Cordão da Bola Preta 17h - Carnaval com Bia Bedran Segunda – 24/02 18h30 - Ana Costa 17h - Céu na Terra 16h - Tatú Canta Cá Domingo - 23/02 HORTO DO FONSECA 12h30 - Cordão da Bola Preta 11h - Carnaval com Bia Bedran Terça – 25/02 12h30 - Ana Costa 11h - Show de Carnaval Trupifolia com a TRUPICADA Banda de Música Infantil Segunda - 24/02 14h - Cordão da Bola Branca 12h30 - Mulheres de Chico 11h - Mônica Mac e Samba no Prato - Participação de Eliane Carnevale Domingo - 23/02 LONA CULTURAL ARTHUR MAIA - HORTO DO BARRETO (PARQUE PALMIR SILVA) 12h30 - Choro na Rua e Convidados - Participação de Alana Moraes e Pedro Miranda 11h - Céu na Terra Terça Feira - 25/02 14h - Cordão da Bola Branca 12h30 - Mulheres de Chico 11h - Sinfônica Ambulante Segunda feira - 24/02 13h - Cordão da Bola Preta 11h - Carnaval com Bia Bedran Domingo - 23/02 12h30 - Mônica Mac e Samba no Prato - Participação de Eliane Carnevale 11h - Show de Carnaval Trupifolia com a TRUPICADA Banda de Música Infantil 10h - Bailinho de carnaval do Tatu Canta Cá Sábado - 22/02 PALCO CAMPO DE SÃO BENTO 20h - Cordão da Bola Preta 18h – Carnaval com Bia Bedran Domingo – 22/02 LARGO DO MARRÃO 19h - Choro na Rua - Participação de Alana Moraes e Pedro Miranda 17h30 - Bia Bedran Domingo - 16/02 Próximo à estação da CCR Charitas PALCO PREVENTÓRIO 19h - Sinfônica Ambulante 17h30 - Mônica Mac e Samba no Prato - Participação de Eliane Carnevale Domingo - 16/02 PALCO ENGENHO DO MATO 19h - Cordão da Bola Preta 17h30 - Carnaval com Bia Bedran Sábado - 15/02 Próximo ao Museu de Arqueologia PALCO ITAIPU 19h - Cordão da Bola Preta 17h30- Sinfônica Ambulante Domingo - 09/02 Praça General Rondon PALCO SÃO LOURENÇO DOS ÍNDIOS Tocando somente obras do cantor e compositor Chico Buarque, o grupo entusiasma mais de 80 mil pessoas que com empolgação cantam e dançam as músicas desse importante nome da Música Popular Brasileira. As outras atrações confirmadas para o Carnaval de Niterói são: Mônica Mac, Choro na Rua, Carnaval com Bia Bedran, Bailinho de carnaval do Tatu Canta Cá, Banda Trupicada em Trupifolia, Cordão da Bola Branca, Ana Costa.

Já estão confirmados blocos como Rio Pandeiro (Icaraí), Sambaí (Concha Acústica), Cordão do Bola Branca (Canto do Rio), Banda dos Amigos (Barreto), Mancando de Ré (Largo do Marrão), Combinado 5 de Julho (Barreto). Os blocos Bicho (Piratininga), Bloquinho (Campo de São Bento), Banda de Piratininga, Dominó (Santa Rosa), e Bloquete (Vital Brazil) também vão agitar a programação de carnaval. A tradicional Banda do Ingá, este ano, desfilará do Ingá até a Concha Acústica, em São Domingos. Os blocos Saias na Folia, Loucos pela Vida e Asclin prometem trazer a folia para o Centro da cidade. No Caminho Niemeyer, está confirmado o bloco Vou Zoar.