Salgueiro fará um verdadeiro cortejo circense na Avenida

Conhecido por seus desfiles com temáticas africanas, o Salgueiro promete surpreender a Sapucaí neste ano com a estética fantástica do circo. Ao homenagear os 150 anos de Benjamim de Oliveira, o primeiro palhaço negro brasileiro, o carnavalesco Alex de Souza quer fazer da apresentação um verdadeiro cortejo circense. Nas alas, cerca de 50 artistas do Circo do Marcos Frota, como pernas de pau, contorcionistas e malabaristas darão o tom da folia salgueirense para o público da Passarela do Samba.

"O universo do circo é uma novidade para o Salgueiro, mas mantém a âncora do negro como protagonista. Ter um negro iluminado por um refletor no palco, no picadeiro, é fabuloso. É descolar uma figura sempre associada ao candomblé, ao Brasil Colonial, à África", explica Alex.

Detalhe de alegoria do Salgueiro para o Carnaval 2020 - Gilvan de Souza / Agência O Dia

Além de ator, Benjamim foi músico, compositor, dançarino e pioneiro em encenar peças teatrais no picadeiro. "A história de Benjamim como artista começa aos 12 anos, quando ele foge de casa e acompanha um circo que estava na cidade. Ele sai de circo em circo, passa por uma trupe cigana e quando substitui o palhaço tem uma péssima repercussão, até ele entender como mexer com o público. E aos poucos se torna a estrela da companhia", conta o carnavalesco.

Segundo Alex, por não haver registros de como eram os circos por onde Benjamim passou, a representação será do final do século XIX e início do século XX. "É um apanhado de atrações, figurinos e detalhes que remetem aquele circo universal, algo bem lúdico", detalha. "Espero que a gente consiga passar uma bela homenagem a um grande artista e ao mesmo tempo animar, deixar um sorriso no rosto das pessoas", finaliza o profissional, que assina seu terceiro desfile na Vermelha e Branca.

Alegoria traz ex-presidente na plateia



O desfile da agremiação tijucana será aberto com uma alegoria colorida, onde as esculturas realistas dos animais, como um leão e uma foca, chamam a atenção.

No quarto setor, será a vez do circo-teatro. "Ele interpretou clássicos no picadeiro, por exemplo, 'Otelo', de Shakespeare", diz o carnavalesco. No carro, personagens vão encenar peças em plena Avenida, enquanto em uma arquibancada, construída sobre a alegoria, um público vai aplaudir. "Nessa plateia, o presidente a época, Floriano Peixoto, estará representado. Ele era fã do Benjamim de Oliveira", revela Alex.

<aspas>Ter um negro iluminado por um refletor no palco, no picadeiro, é fabuloso<aspas>, diz o carnavalesco Alex de Souza - Gilvan de Souza / Agência O Dia

O espetáculo salgueirense vai terminar com uma grande homenagem à classe artística negra: cerca de 20 artistas, entre eles Milton Gonçalves, Antônio Pitanga e Negra Li vão desfilar vestidos de palhaço. Comediantes como Mussum e Grande Otelo também serão lembrados, por meio de balões de gás. "É um pequeno grupo representando toda uma categoria que veio no rastro do Benjamim".