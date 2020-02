Bloco da Zona Sul faz homenagem à cultura de botequim

Samba e gastronomia é uma combinação mais do que perfeita. Não à toa, desde 2015, o Põe na Quentinha? tem se destacado na folia do Rio, unindo Carnaval e botequim, duas das maiores paixões do carioca. E, hoje, a partir das 10h, o bloco lança a camiseta do enredo 2020 — 'Alfredinho e Tia Vavá não deixam o boteco fechar'. A festa será na Praça do Lido, em Copacabana, na Zona Sul.

O enredo do bloco vai homenagear Alfredinho e Tia Vavá, duas referências da gastronomia carioca. Ambos falecidos e donos de bares que lutavam para preservar o botequim como elemento cultural. Alfredinho, do Bip Bip, inaugurado em 1968, foi uma figura emblemática do samba e da boemia.

Já Valéria Rezende, a Tia Vavá, foi responsável por criar iguarias — o porquinho no quimono, o fondue de coxinha e o croquete de mortadela, entre outras delícias — na cozinha do Bar da Frente, criado em 2009.

Fundador do Põe na Quentinha?, o fotógrafo Berg Silva lembra da importância dos dois ícones da cultura de botequim carioca. "Onde quer que estejam, tenho certeza que eles estão protegendo todos que gostam de samba, de botequim e de Carnaval", destaca.