Quatro blocos de rua vão desfilar hoje pela cidade

A 20 dias do início oficial do Carnaval, as ruas do Rio de Janeiro já estão tomadas de foliões e suas coloridas fantasias. Hoje, quatro blocos com permissão vão desfilar pelos bairros de Botafogo, Recreio e Piedade. Ontem, outros cinco cortejos se espalharam pela cidade e animaram cariocas e turistas.

O mais famoso dos blocos que saiu ontem foi o Chame Gente, que passou pela orla de São Conrado, na Zona Sul, das 9h às 15h. Debaixo de um sol forte, o público pulou ao som de um repertório repleto de músicas de axé.

Criativas, as amigas Luana Ventura, de 31 anos, e Isabella Barreto, 30, brincaram com a crise de água na Cedae nas fantasias: vestiram uma plaquinha escrita "Me chama de água da Cedae porque não estou valendo nada". "O Carnaval é para curtir mesmo, não tem como se apegar nessa época, né?", brincou Isabella. "Decidimos essa fantasia na semana passada e o povo está interagindo mesmo. A gente se diverte", completou Luana.

Já o carioca Luiz Nascimento, de 38 anos, reuniu 12 amigos de Salvador para vestirem a fantasia da 'lei molhada'. Com balões e cones remetendo às operações da Lei Seca, o grupo ainda anda com um chuveirinho, que joga água nos foliões. "Nesse calor de 40 graus, sem nenhum refresco, a galera adora e pede para gente jogar, é uma ótima repercussão", comenta Luiz.

A fantasia começou em 2015, com quatro amigos, e é toda personalizada. Cada uma custou cerca de R$ 200. "O nosso retorno é a felicidade, a brincadeira. Usamos água reutilizada", enfatizou ele, que ainda sonha em montar o próprio bloco com os amigos baianos, que vêm especialmente para o pré-Carnaval do Rio.