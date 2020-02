Rio - Deborah Secco mostrou seu corpão escultural e atraiu todos os olhares ao ser anunciada musa do Camarote Allegria na Marquês de Sapucaí. O evento aconteceu em um restaurante no Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio, nesta segunda-feira. A atriz usou um modelito todo dourado e aberto nas laterais, dando a entender que estava sem nada por baixo do look.

Veja mais fotos abaixo: