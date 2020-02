Prefeitura confirma show de Iza em Ipanema

A prefeitura do Rio voltou atrás ontem e confirmou que o show da cantora Iza vai acontecer na Praia de Ipanema, no Posto 10, no próximo domingo, dia 9.

Segundo a Riotur, o secretário de Eventos Felipe Michel conversou com as associações de moradores do bairro, que eram contra a apresentação, e também com os órgãos envolvidos, e conseguiu chegar a um consenso.

O tema do evento, que começará às 17h, será 'Igualdade racial'. São esperadas aproximadamente 100 mil pessoas para a festa, que acontece no pré-Carnaval da cidade.

No mês passado, o show da dona do hit 'Pesadão' foi cancelado por conta do receio de gerar transtornos na região, após a confusão no dia 12 de janeiro no bloco do Baile da Favorita, na Praia de Copacabana. Entretanto, após o aval do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, o evento foi liberado.