São Clemente leva a história da vigarice brasileira para a Avenida

"Se o Carnaval carioca fosse um jornal, a São Clemente seria a charge na capa". A frase estampada na sala do carnavalesco Jorge Silveira mostra o tom irônico e crítico que a Preta e Amarela quer levar para a Sapucaí neste ano. Focada em alcançar o Desfile das Campeãs, após anos amargurando baixas colocações no Carnaval, a agremiação de Botafogo fará uma passagem pela vigarice brasileira desde o período colonial até os dias atuais. Da venda de terrenos na lua até a má fé de religiosos, nada vai escapar das criativas alfinetadas. No quarto setor, uma alegoria dividida em dois cenários vai lembrar a corrupção na política. Em um palanque, políticos se venderão "como a solução dos problemas", com o intuito de aplicarem golpes. Na parte de trás, o presídio de Bangu será retratado com direito a sala VIP. "Dos nossos últimos governadores, quatro tiveram uma passagem por lá. Eles serão lembrados", revela. O humorista Marcelo Adnet, compositor do samba-enredo da escola, será destaque nesse carro. Nos bastidores, corre a informação que ele virá fantasiado como o presidente Jair Bolsonaro, mas a São Clemente mantém segredo. Abre-alas da São Clemente vai abordar história do século XVIII, em Minas Gerais, em que um vigarista usou do burro para se favorecer - Ricardo Cassiano/Agência O Dia "O Adnet me trouxe leituras que eu nem mesmo sabia que poderia ter do tema. A proposta é, desde o ano passado, resgatar a identidade crítica e irreverente da escola. Vamos mergulhar de cabeça nessa perspectiva. Isso é uma forma de se relacionar com a memória afetiva do carioca sobre a São Clemente, dos enredos dos anos 80 e 90", explica o carnavalesco. O desfile será encerrado abordando as notícias falsas, em uma alegoria que terá o personagem Pinóquio e um grande smartphone. "O encerramento é uma máquina de fake news que elege o celular como um dos grande portadores das mentiras da atualidade. Hoje, a vigarice está na mão de todos que usam tecnologia", diz Silveira. Mas como um recado de esperança, o vigarista que abre o desfile da agremiação virá preso em uma gaiola no último setor. "Será como se ele estivesse pagando os pecados", destaca o profissional. <aspas>Sinto que houve injustiça, mas vou buscar fazer melhor ainda e dar muito mais trabalho para os jurados<aspas>, diz o carnavalesco Jorge Silveira, sobre a 12ª colocação da São Clemente no ano passado - Ricardo Cassiano/Agência O Dia

Picaretagem desde a era barroca

A expressão que dá nome ao enredo 'O conto do vigário' terá a história remontada em plena Avenida. No século XVIII, em Minas Gerais, duas paróquias queriam a mesma imagem de Nossa Senhora. Um dos vigários propôs que amarrassem a santa em um burro e o colocasse entre as igrejas. A paróquia que o burro tomasse direção ficaria com a imagem.

"Acontece que o burro pertencia ao padre que teve a ideia. Então, o animal só voltou para casa e deixou o vigarista malandro com a imagem", detalha Silveira. "No alto do abre-alas terá a imagem da santa rodando desesperada sem saber pra onde ela vai na cidade. Será divertido".

A terceira alegoria, por sua vez, representará uma figura de um lobo em pele de cordeiro, vendendo dízimos e um terreno no céu. "É uma crítica direta às igrejas neopentecostais", aponta o carnavalesco.

