Pré-vestibular social da Portela recebe inscrições até sexta-feira

Allan Mattos foi classificado em primeiro lugar no curso de Turismo na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Nathalia Faustino passou em primeiro lugar para Engenharia Ambiental, no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet). Já Arthur Maciel conquistou o segundo lugar no curso de Física do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ). O trio, que fez parte da última turma do pré-vestibular social oferecido pela Portela, é a prova de que o samba pode ir muito além dos desfiles na Sapucaí.

Para este ano, a Azul e Branco de Madureira oferece 30 vagas gratuitas. Para participar, os candidatos devem se inscrever no site da agremiação (www.gresportela.com.br). As inscrições vão até sexta-feira, dia 7 de fevereiro.

As aulas começam no dia 7 de março, e serão realizadas aos sábados, das 7h às 13h, na quadra da Portela, sob a coordenação do Departamento de Cidadania da escola. "Durante a semana, as atividades ocorrem a distância, pela plataforma digital do ProEnem", explica o coordenador pedagógico do pré-vestibular, Ygor Lioi.

Morador da Penha, Allan, de 25 anos, é só alegria - e um novo portelense. Além da vaga na UFRRJ, ele também passou para Geografia na UERJ. "Valeu cada segundo. Estudamos durante o ano inteiro e agora estamos colhendo os frutos. Espero que outras pessoas também possam aproveitar".

Outro que virou portelense foi Arthur, de 18 anos. Ele conta que foi a mãe quem deu o apoio na hora da inscrição. "Ela viu uma reportagem e me incentivou. Agora, estou bastante ansioso para começar esta nova etapa", diz o jovem. "Quero desfilar pela escola. Ano passado, quem passou no vestibular ganhou a fantasia. Vai ser um prazer retribuir o que a Portela fez por mim".