Cantora curitibana vai desfilar pela vez no Carnaval do Rio

A cantora curitibana Karinah vai estrear no Carnaval carioca em grande estilo. Convidada pelo presidente de honra da Grande Rio, Jayder Soares, Karinah virá no carro abre-alas, representando a ancestralidade afro indígena. Sua fantasia está sendo confeccionada pela estilista Michelly X.



"Já estive na quadra da Grande Rio em 2013 e até cantei com a bateria da escola. Agora, voltar como convidada e desfilar no primeiro carro abre-alas é uma emoção inexplicável. Participar dos ensaios, ver a comunidade tão feliz, vivendo a mesma emoção e se preparando para a Avenida, é uma mistura de sensações que realmente não dá para explicar. Só vivendo tudo isso para saber o que é. É lindo! Nosso Brasil é lindo! Não é à toa que o nosso Carnaval é o mais incrível do planeta. Espero entrar na Avenida e fazer bonito com muito carisma, energia e muito samba no pé", contou.