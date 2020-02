Morre Carlinhos Maracanã, ex-presidente da Portela e fundador da Liesa

Rio - O ex-presidente da Portela, Carlos Teixeira Martins, o Carlinhos Maracanã, faleceu na madrugada desta sexta-feira, aos 93 anos. Sócio benemérito e membro nato do Conselho Deliberativo da agremiação, Carlinhos estava internado desde o início da semana no Hospital Casa, no Rio Comprido. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos. O ex-dirigente sofria de mal de Alzheimer. O horário e local do enterro ainda serão informados pela família.



Nascido em Portugal, Carlinhos Maracanã foi diretor do Madureira Esporte Clube antes ter contato com o samba. Convidado pelo lendário Natal da Portela, passou a frequentar a Portela na década de 1960. Em 1972, assumiu a presidência da Azul e Branco.



O início da sua gestão foi marcada pela construção da nova sede da escola, o Portelão, na Rua Arruda Câmara, que anos depois passaria a se chamar Rua Clara Nunes. Em 1984, Carlinhos integrou o grupo de fundadores da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa). Seu último carnaval à frente da Portela foi em 2004. Anos depois, virou patrono da coirmã Estácio de Sá.



Carlos Teixeira Martins deixa a mulher, dona Uyara, uma filha e dois netos.



O presidente da Portela, Luis Carlos Magalhães, o vice-presidente Fábio Pavão e toda a diretoria da escola lamentam o falecimento de Carlinhos Maracanã e se solidarizam com seus familiares e amigos neste momento de luto.