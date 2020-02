Aplicativo vai dar dicas aos foliões no Rio

Os foliões que querem curtir o Carnaval na cidade do Rio vão contar com a ajuda do aplicativo 'Eventos.Rio'. O dispositivo vai mapear todos os blocos, bailes e festas, além de trazer informações sobre as condições do tempo. A plataforma é gratuita, já está disponível para smartphones Android e, a partir da semana que vem, também para IOS (Iphone). A novidade foi apresentada ontem, durante uma coletiva de imprensa com os órgãos que vão integrar o Comitê de Carnaval. Teste de segurança Na reunião, também foi anunciado que 76 bairros da cidade vão ter carnavais de rua oficiais e que amanhã, o Carnaval Square, da cantora Cláudia Leitte, será o evento teste das barreiras de segurança da Polícia Militar, com detectores de metal para coibir a entrada de armas e objetos perigosos. Serão proibidos materiais perfurocortantes, artefatos explosivos, aparelhos de som, garrafas de vidro, fogos de artifício, bandeiras, carrinhos de alimentos e gelo, cilindros de gás, bicicletas, patinetes, triciclos e sprays. Na dispersão dos megablocos, a PM vai retirar as barreiras para evitar tumulto. * Estagiária sob supervisão de Gustavo Ribeiro



Guarda Municipal, CET-Rio, Seop e CCU

Para todos os eventos de Carnaval, a Guarda Municipal vai disponibilizar 6.055 guardas, que vão atuar no patrulhamento com cães, moto patrulhamento, no ordenamento urbano, controle e fiscalização de transito. Os agentes terão o apoio de um carro comando na Avenida República do Peru e do Centro de Controle Operacional, que vai localizar os guardas por meio de smartphones, e núcleo de vídeo patrulha. Haverá também tendas do Grupamento Marítimo de Prais e da Ronda Escolar, atuando junto com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, na orientação e identificação de crianças.

A CET-Rio vai iniciar os bloqueios das ruas a partir das 4h, 4.500 cones, 400 faixas e galhardetes e 32 painéis de informação. As operações contarão com o trabalho de 320 operadores por dia. Já a Secretaria de Ordem Pública vai chegar ainda mais cedo, às 2h, para liberar as vias e impedir que vendedores ambulantes se instalem nos pontos antes dos bloqueios. Serão utilizados 40 reboques e 25 guinchos.

Agentes da Coordenadoria de Controle Urbano (CCU) vão ficar dentro dos blocos, para garantir que ambulantes autorizados consigam trabalhar, e no entorno para evitar que os não autorizados acessem os blocos.









Saúde, Assistência Social e Vigilância Sanitária

A Secretaria Municipal de Saúde montará postos de atendimento nos eixos Centro, Copacabana e Leme, e Ipanema, Leblon e Lagoa. Cada posto terá 4 leitos, sendo um deles de suporte avançado, 4 poltronas, 5 médicos, 2 enfermeiros e 10 ambulâncias. As equipes serão dobradas nos dias de Megablocos. Ao todo, 210 vão trabalhar durante o Carnaval e 151 ambulâncias, com suas próprias equipes serão disponibilizadas.

A Vigilância Sanitária terá um posto de vacinação todos as tardes na Apoteose, para vacinação contra o sarampo. A subsecretaria realizar ações de prevenção de risco à saúde, educacionais e fiscalizações. No Sambódromo, onde 80 agentes vão atuar, equipes terão um stand para atender a população através do 1746.

Diferente dos outros anos, o Centro de Apoio a Criança, onde os filhos de ambulantes poderão pernoitar, não será na Escola Municipal Tia Ciata, mas na 1ª Coordenadoria de Assistência Social, também no Centro do Rio. A pasta vai atuar com 315 profissionais atuando para coibir e denunciar exploração sexual de crianças e mulheres, trabalho infantil e venda de drogas e bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.

Pessoas portadoras de deficiência vão ser contempladas com ingressos para assistir aos desfiles das escolas de samba no setor 13, que terão áudio descrição e libras. Serão oferecidos 300 ingressos por dia e cada ganhador poderá levar um acompanhante.

Transportes e Comlurb

A Secretaria Municipal de Transportes vai atuar nas principais entradas do município, além de aeroportos, rodoviária e no entorno da Sapucaí, para fiscalizar os modais de transporte. A pasta orienta os foliões a optarem sempre pelo transporte público. Hoje, a circulação dos MetrôRio será das 5h à 0h, com transferência entre linhas 1 e 2 no Estácio.

Amanhã e nos próximos dias 15 e 16, a operação será de 5h até 0h aos sábados e de 7h às 23h nos domingos, com circulação da Linha 2 de Pavuna até a estação General Osório. O Metrô vai funcionar das 5h do dia 21 à 0h do dia 25, ininterruptamente, e das 5h do dia 29 até às 23h do próximo dia 1, também com Linha 2 até a Pavuna.

Caso seja necessário, a circulação da Linha 2 poderá ser estendida até Jardim Oceânico. Amanhã, a estação Presidente Vargas fica fechada para embarque e desembarque, e a estação Jardim de Alah para embarque a partir das 17h. O tamanho limite para grandes volumes é de 40cm de largura e 45cm de comprimento. Ficará proibido transitar com skates, patins, patinetes e hoverboards, embarcar descalço, sem camisa ou com trajes de banho e ingerir bebida alcoólica.

Em todos os dias de festa, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), vai atuar antes, durante e depois dos blocos e desfiles. A operação contará com 1.180 garis, 3.800 contêineres, 57 caminhões, 97 sopradores e 101 fiscais do lixo zero. A Comlurb manterá as operações de rotina da cidade e será responsáveis por multar blocos não autorizados.

Uma assinatura que vale muito Contribua para mantermos um jornalismo profissional, combatendo às fake news e trazendo informações importantes para você formar a sua opinião. Somente com a sua ajuda poderemos continuar produzindo a maior e melhor cobertura sobre tudo o que acontece no nosso Rio de Janeiro. Assine O Dia