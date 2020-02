Feijoada do Vivant terá show de Diogo Nogueira no domingo

Rio - A 15 dias do Carnaval, os eventos para celebrar a folia já se espalham pela cidade. No domingo (9), acontece a feijoada Bon Vivant, no Hotel Grand Mercure, no Rio Centro. A partir das 13h, uma roda de samba promete animar o público. A atração principal será o cantor Diogo Nogueira.

A rainha de bateria do Salgueiro, Viviane Araújo, também já confirmou presença na festa. Vivi será a rainha do camarote Vivant, na Sapucaí. Haverá ingressos para venda do camarote, localizado no Setor 4, no evento de domingo. O embaixador será o comentarista Milton Cunha.



Além da feijoada, outras atrações musicais prometem agitar a tarde. São elas: o bloco Primeiro Amor, Manda V, e a bateria da Estácio de Sá. O hotel fica localizado na Avenida Salvador Allende, 6555, na Barra da Tijuca. Os preços variam a partir de R$ 49,90 para adultos e R$ 39,90 para o público infantil.