Sábado tem vários blocos de rua no Rio, entre eles Banda de Ipanema e Imprensa Que Eu Gamo; veja a lista

Rio - O sábado de pré-carnaval do Rio terá 16 blocos de rua autorizados pela Prefeitura do Rio. Entre os mais conhecidos estão os grandes Banda de Ipanema, Imprensa Que Eu Gamo, GB Bloco, Spanta Neném e Calma Amor.

Por conta dos diversos blocos de rua no fim de semana, as interdições de ruas e o esquema operacional montado, a cidade do Rio entrou em estágio de mobilização às 8h. O Comitê de Operações de Carnaval começa a funcionar hoje, para integrar os órgãos envolvidos e seus representantes na rua, e só vai ser desmobilizado no dia 1° de março.



No domingo tem mais blocos de rua: o primeiro megabloco de 2020 será a estreia de Claudia Leitte no Rio, com o Carnaval Square. O desfila acontecerá na Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro do Rio, às 9h. Outros 10 cortejos desfilam no mesmo dia.

CONFIRA OS BLOCOS QUE DESFILAM NESTE SÁBADO

Centro



Blocos das Carmelitas (ensaio)

Horário: 16h - 22h

Bairro: Centro

Concentração: Praça Tiradentes



Chroma Aqui na Minha Mão

Horário: 18h - 22h

Bairro: Lapa

Concentração: Rua do Rezende, 34



Faz, Mas Não Me Imita

Horário: 19h - 21h

Bairro: Centro

Concentração: Rua Teófilo Otoni, 63



Zona Sul



Banda de Ipanema

Horário: 17h - 21h

Bairro: Ipanema

Concentração: Rua Visconde de Pirajá, 61



Pega Rex

Horário: 17h - 22h

Bairro: Ipanema

Concentração: Ipanema



Desliga da Justiça

Horário: 10h - 14h

Bairro: Gávea

Concentração: Praça Santos Dumont



Spanta Neném

Horário: 13h - 17h

Bairro: Lagoa

Concentração: Av. Epitácio Pessoa



GB Bloco

Horário: 15h -19h

Bairro: Laranjeiras

Concentração: Rua General Glicério



Imprensa Que Eu Gamo

Horário: 15h - 19h

Bairro: Laranjeiras

Concentração: Rua Gago Coutinho



Zona Norte



Bloco do Moreno

Horário: 10h - 15h

Bairro: Tijuca

Concentração: Rua. Dr. Satamini, 160



Os 20 de Ouro de Mestre Odilon

Horário: 16h - 20h

Bairro: Zumbi - Ilha do Governador

Concentração: Estrada do Rio Jequiá, 482



Bloco Calma Amor

Horário: 16h - 22h

Bairro: Irajá

Concentração: Irajá



Vou Treinar e Volto Já

Horário: 17h - 19h

Bairro: Tijuca

Concentração: Rua Martins Pena, 33



Nem Muda Nem Sai de Cima

Horário: 19h - 22h

Bairro: Tijuca

Concentração: Rua Garibaldi



Zona Oeste



Bloco Panela Preta de Curicica

Horário: 16h - 20h

Bairro: Curicica

Concentração: Rua Bruno Lobo, 39



Morde & Pica Toda Hora

Horário: 16h - 22h

Bairro: Jacarepaguá

Concentração: Rua Jorge Farai