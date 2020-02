Blocos animam foliões em ruas do Rio

Rio - Os foliões agitam o Carnaval de rua neste sábado de pré-carnaval. O Rio terá 16 blocos autorizados pela Prefeitura. Entre os mais conhecidos estão os grandes Banda de Ipanema, Imprensa Que Eu Gamo, GB Bloco, Spanta Neném e Calma Amor.

Bloco tradicional do Carnaval de rua do Rio, a Banda de Ipanema se concentrou na Rua Visconde de Pirajá,às 16h. O desfile começou às 17h e vai até as 21h.

Na Lagoa, Zona Sul da cidade, o bloco Spanta Neném começou às 13h na Avenida Epitácio Pessoa e arrastou uma multidão. Já no Jardim Botânico, o agito foi durante a manhã com o Desliga da Justiça.

No domingo tem mais blocos de rua: o primeiro megabloco de 2020 será a estreia de Claudia Leitte no Rio, com o Carnaval Square. O desfila acontecerá na Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro do Rio, às 9h. Outros 10 cortejos desfilam no mesmo dia.