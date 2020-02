Carnaval do Rio vai muito além de pandeiro e do tamborim

Já foi o tempo em que o Carnaval era a festa do samba. Hoje, entretanto, a folia é agitada pelos mais variados ritmos musicais. Bem populares atualmente, os blocos que tocam funk e sertanejo. Porém, há espaço para todos. Entre os exemplos, o Bloco 10 e Music, que desfilará no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, no Sábado de Carnaval, dia 22 — apresentação será na Avenida Lúcio Costa. O trio elétrico promete uma seleção musical que inclui música baiana, funk, samba e axé, sempre mixados em ritmo eletrônico. A expectativa da organização é reunir cinco mil pessoas. "A música eletrônica evoluiu muito nos últimos anos e constatamos a necessidade de fazer parte do maior evento da cidade. Vamos promover uma grande festa, mostraremos como se faz um Carnaval. A ideia é brincar, levar muita alegria aos foliões e mostrar que a festa também combina com a música eletrônica", conta Bruno Reis Fernandes, um dos idealizadores do bloco. Além da música eletrônica, no Carnaval carioca há espaço também para rock. E dois blocos prometem animar os metaleiros carnavalescos. O Bloco do Rock pega arranjos originais e une o peso do ritmo com o balanço do samba. Com guitarras para lá de pesadas e tamborins bem afinados, o bloco vai se apresentar no próximo sábado, dia 15, na Praça Tiradentes, no Centro, às 18h. A mistura de ritmos também se fará presente com o Sargento Pimenta. Já bem conhecido dos foliões cariocas, o bloco promete sacudir o Aterro do Flamengo com releituras de músicas do Beatles na Segunda de Carnaval, dia 24, a partir das 8h.



Ritmo nordestino anima a Zona Norte

Tradicional reduto nordestino no Rio, o Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, em São Cristóvão, terá programação especial para a folia carnavalesca. A festança começará no próximo dia 14 com o show de Mano Walter, famoso cantor de forró, no Carnaval do Vaqueiro. Os ingressos já estão à venda no site da própria feira.

Ainda no período pré-carnavalesco, nos dias 15 e 16 também acontecerão shows com muito forró. No sábado, a festa vai até as 5h da manhã. No domingo, a folia vai se estender até 20h.

Além disso, a feira também terá outras opções durante a semana oficial do Carnaval, que serão reveladas em breve. As informações estarão disponíveis no site www.novafeiradesaocristovao.com.br/programacao.

