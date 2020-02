Rei Momo abre o Carnaval do Cadeg na quinta-feira

Rio - A folia não para no Mercado Municipal do Rio de Janeiro (Cadeg). Embalado pelo sucesso do Mês de Aniversário de 58 anos, em que presenteou os clientes com promoções em mais de 40 lojas, o Cadeg lança a campanha “Carnaval de Ofertas”, com descontos de até 30% em seus diversos segmentos, chope a R$ 5 e uma programação de eventos para folião nenhum botar defeito.



O grito de Carnaval do Cadeg será na próxima quinta-feira (13) com a presença do Rei Momo do Carnaval 2020, Djeferson Mendes da Silva. Acompanhado de ritmistas das escolas de samba do Gruo Especial, ele estará no Cadeg a partir das 11h, para animar a festa que vai se estender até o fim do mês.



Segundo o vice-presidente do Cadeg, Armed Nemr, os descontos, que terminariam neste domingo (9), por conta do aniversário do Cadeg, vão continuar até o fim de fevereiro, com várias lojas em promoção, frutas, legumes, flores, bebidas, novidades nos cardápios, além de muito samba no pé. “O mês de promoções de aniversário do Cadeg foi o melhor dos últimos anos, o que motivou os comerciantes a se mobilizarem para fazer um carnaval à altura da história do Mercado Municipal do Rio de Janeiro”, afirmou.



Em parceria com as agremiações, o Cadeg vai estar todo decorado para o Carnaval, com fantasias em exposição para os clientes tirarem fotos, shows com os ritmistas, além de apresentações de grupos folclóricos, atrações infantis e brindes. “Será um carnaval para entrar na história do Cadeg”, afirmou Armed.



“Estamos no berço histórico do Carnaval, vizinho à Mangueira, ao Paraíso do Tuiuti, e no coração da Zona Norte. Recebemos turistas durante o ano todo. Queremos que o visitante que está no Rio para o carnaval venha conhecer o nosso Mercado sem perder nenhum momento da folia e aproveite a alegria do carnaval carioca”, completou o vice-presidente do Cadeg.



Serviço



Grito do Carnaval de Ofertas do Cadeg com a presença do Rei Momo e ritmistas



Quando: Quinta-feira, dia 13, a partir das 11h



Endereço: Rua Capitão Félix, 110 – Benfica



Funcionamento dos restaurantes: Diariamente, das 11h às 17h.



Mercado funciona 24 horas.